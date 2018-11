Inter, Handanovic sincero: "Alcuni discorsi sono prematuri per noi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Oggi non ha funzionato niente. L'Atalanta ha giocato meglio e ha meritato di vincere. Tante componenti non sono andate bene, ma bisogna ripartire subito pensando già alla prossima partita dopo la sosta. Sarà bene rivedere questa gara e discuterne". Così il portiere dell'Inter Samir Handanovic a InterTV dopo il ko di Bergamo. "Mancanza di energie dopo il tour de force? Una sconfitta non fa mai bene, ma forse ci farà bene. Sapevamo dove e contro chi avremmo giocato, ma non ci siamo stati. Bisognerà riflettere, riposarci e allenarci bene per vincere contro il Frosinone e ripartire da lì. Bisogna fare un passo indietro tutti quanti, forse alcuni discorsi per noi sono prematuri e questa partita lo conferma".