© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano dell'Inter, Samir Handanovic, ai microfoni di Inter TV, commenta la vittoria nel derby: "Non abbiamo fatto nulla di particolare rispetto a giovedì, bastava credere in noi stessi e in quello fatto fino a qualche tempo fa. Giovedì eravamo in emergenza, brutta sconfitta, ma bisognava subito cancellarla e preparare il derby, che è un match che si prepara da solo. Partita vinta meritatamente, ora ricarichiamo le energie. Anche nel derby d'andata avevamo dimostrato di essere migliori di loro, dovevamo solo metterlo in pratica. Il rigore? Mi sono girato, ogni tanto mi succede. Oggi era troppo importante e non ho voluto vederlo".