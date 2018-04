Inter, Handanovic: "Tra il derby e oggi avremmo meritato di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere dell’Inter Samir Handanovic ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la gara persa sul campo del Torino: “Tra derby e oggi, è poco aver fatto un punto per le prestazioni fatte. Oggi abbiamo creato dieci palle gol. Purtroppo il calcio è questo e loro ci hanno puniti alla prima occasione. La prestazione c'è stata e io sono fiducioso. Il momento no di Perisic e Candreva? Perisic ha segnato con la Samp. Non lo so, non mi chiedo perché segni solo Icardi e non gli altri, io difendo la porta. Che segni solo lui è un dato di fatto, ma creiamo occasioni. Poi qualcuno segnerà".