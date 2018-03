Inter, Handanovic: "Un gol al Milan? Una volta nella vita può capitare"

Fonte: FcInterNews

Samir Handanovic, portiere dell'Inter, all'inaugurazione del Milano Football Festival ha parlato del ruolo del portiere, con una piccola frecciatina ai cugini milanisti. "In porta chi è scarso coi piedi da piccolo? Non credo perché il ruolo del portiere è cambiato. Io in gol nel derby? Il portiere deve parare. Meno si vede nell'area avversaria e meglio è. Poi una volta nella vita può capitare".