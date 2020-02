© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Samir Handanovic, portiere dell'Inter, lavora per tornare titolare nel derby contro il Milan. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il capitano nerazzurro ieri si è allenato ad Appiano, senza toccare il pallone. Un allenamento che lo sloveno ripeterà anche oggi e domani: il mignolo della mano sinistra non fa male, ma Conte vuole evitare di correre rischi inutili. Il piano di lavoro del portiere prevede il contatto con il pallone per venerdì. A quel punto sarà tutto molto più chiaro: Handanovic, con il tutore fatto apposta per tamponare l’infrazione ossea, deciderà cosa fare. Se il dolore alla mano in qualche modo non scomparirà, tenuto conto che il problema rende più complicata la spinta, allora meglio dare fiducia ancora a Daniele Padelli.