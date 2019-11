Inter-Hellas, i voti ai tecnici: Conte ha la meglio solo alla distanza

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Risultato finale: Inter-Hellas Verona 2-1

Antonio Conte (Inter) 6.5 - Brava la sua squadra a non perdere mai la testa. Col cuore, col fiato, l'Inter ha spinto fino alla fine e ha ribaltato una partita che dopo il gol di Verre avrebbe potuto raccontare un'altra storia. Invece i nerazzurri hanno messo in campo lo spirito del loro allenatore: ci hanno creduto fino alla fine e hanno vinto meritatamente, al termine di una ripresa dominata in lungo e in largo.

Tatticamente l'Inter non s'è mai snaturata. Per la seconda volta consecutiva in campionato, lanciato Lazaro dall'inizio a l'austriaco dopo un primo tempo sottotono è stato tra i protagonisti della ripresa con l'assist per il gol di Vecino. Azzeccato l'ingresso di Candreva, che rispetto a Biraghi ha dato molto più fastidio all'Hellas sulla corsia sinistra. (Clicca qui per le pagelle dell'Inter).

Ivan Juric (Hellas Verona) 6 - Impeccabile il primo tempo, quando la squadra mostra lucidità e organizzazione. Poi il suo Verona va in apnea, nella ripresa non ha le energie per replicare la prima frazione e, di conseguenza, ecco una squadra in balia dell'avversario: incapace di ripartire, non efficace nelle marcature. Nonostante ciò, per piegare le resistenza degli scaligeri all'Inter è servito un eurogol di Barella a sette minuti dal novantesimo. (Clicca qui per le pagelle dell'Hellas Verona).