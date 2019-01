Inter-Herrera, nei prossimi giorni l'agente in Italia. Scelta non immediata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter si sta muovendo con forza per ingaggiare a parametro zero Hector Herrera, centrocampista del Porto (In basso il link). Nei prossimi giorni, scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il suo procuratore Moraes sarà in Italia e si vedrà con Claudio Vigorelli, l’agente Fifa che lo aiuta per il mercato italiano. Moraes incontrerà i club interessati, ma è improbabile che una decisione sul futuro di Herrera arrivi entro fine gennaio. Oltre all'Inter, sulle sue tracce anche Roma Siviglia, Atletico Madrid, Arsenal e Wolverhampton.