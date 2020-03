Inter, i calciatori perdono valore. Inutile oggi parlare di calciomercato

Inutile oggi parlare di calciomercato, ragionare su acquisti e cessioni perché, qui, più si allunga lo stop e più, in proporzione, si abbassa il valore del singolo calciatore. Addirittura, se allunghiamo il raggio di analisi ai campionati più importanti d’Europa, l’Inter risulta essere il secondo club per decremento del valore della rosa (-35.7, media 28%), prendendo in considerazione i venti giocatori più costosi. Ammesso, certo, che non si giochi più o che i loro contratti non vengano rinnovati. La perdita complessiva, da giugno 2019 a marzo 2020, è di 276 milioni di euro. Solo il Marsiglia rileva una percentuale più alta (-37.9%). Meritano un’evidenza particolare le perdite di squadroni come Barcellona (366 milioni), Real Madrid (350), PSG (302) e Bayern (267). Perciò oggi discutere della clausola di Lautaro Martinez e della trattativa con il club blaugrana appare quantomeno fuorviante. Dell’addio di Diego Godin, Matias Vecino e Borja Valero, dell’erede di Samir Handanovic, del riscatto di Victor Moses o dei corteggiamenti dei grandi brand per Milan Skriniar. Al momento resta tutto congelato, quanto indecifrabile. Che non vuole non discutere di potenziali trattative o mantenere vivi i contatti con le società europee. Tutt’altro. Però oggi, offerte e prezzi più o meno definiti, lasciano il tempo che trovano.