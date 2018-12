Inter, i convocati per il Napoli: out Nainggolan e Miranda

In vista del match di domani con il Napoli, il tecnico dell'Inter ha convocato 21 giocatori. Fuori, come ampiamnte previsto Nainggolan per motivi disciplinari, non ce la fa Miranda

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni.

Difensori: 2 Vrsaljko, 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar.

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 77 Brozovic.

Attaccanti: 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita Balde, 16 Politano, 87 Candreva.