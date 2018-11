Inter, i convocati: Vrsaljko non ce la fa, 19 in partenza per Londra

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Di seguito la lista dei calciatori convocati dall'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, per la sfida di Champions League contro il Tottenham. Assente Sime Vrsaljko, he non ha recuperato dal problema fisico che lo ha colpito nei giorni scorsi.

Portieri - Handanovic, Padelli, Berni.

Difensori - De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, D'Ambrosio, Skriniar.

Centrocampisti - Vecino, Nainggolan, Borja Valero, Perisic, Brozovic.

Attaccanti - Icardi, Lautaro Martinez, Keita, Politano, Candreva.