© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter aumenta il pressing per Dejan Kulusevski, attaccante classe 2000 attualmente al Parma ma di proprietà dell'Atalanta. Nella giornata di mercoledì, riporta 'Sportmediaset', il presidente nerazzurro Steven Zhang ha offerto alla Dea un prestito oneroso con riscatto e ha complessivamente valutato il giocatore 35 milioni di euro.

Intanto, anche Antonio Conte 'spinge' per avere il giocatore svedese già a gennaio e negli ultimi giorni ha chiamato più volte sia Daniele Faggiano che Roberto D'Aversa per allentare le richieste crociate (che vogliono trattenerlo fino a giugno) e chiedere ulteriori informazioni sul ragazzo.