© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lionel Messi non vuole Lautaro Martinez al Barcellona. Cambio di piani in casa blaugrana: la 'Pulce' avrebbe convinto la dirigenza culé a non puntare sul bomber argentino per non offuscare la luce del suo grande amico e compagno di squadra, Luis Suarez. Un'indiscrezione importante, riportata oggi da El Desmarque, e un ottimo assist di mercato per l'Inter, da mesi in trattativa con l'entourage del 'Toro' per il rinnovo di contratto.

Clausola da 100 milioni - Lautaro, autore di 13 gol e 3 assist finora in questa stagione, ha attualmente una clausola da 100 milioni di euro per liberarsi dal club nerazzurro e, sempre secondo il portale spagnolo, in questi mesi avrebbe avuto contatti attraverso il suo entourage anche con Manchester City e Real Madrid.