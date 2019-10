Inter elastica. Il lavoro di Conte sui dettagli ha annientato il Borussia

Fonte: dall'inviato a San Siro

Inter-Borussia Dortmund 2-0 (22’ Lautaro, 89’ Candreva)

In conferenza stampa Antonio Conte lo ha ribadito più di una volta. “Stiamo lavorando tanto, io e il mio staff. E soprattutto i giocatori. Lavoriamo sui dettagli per far sì che i ragazzi siano pronti ad ogni circostanza”. Un’analisi chiara, onesta, quella del tecnico nerazzurra nel dopo partita contro il Borussia Dortmund. E questo lavoro, questa preparazione all’inaspettato, nella terza e decisiva sfida di Champions ha dato i frutti sperati. Perché l’Inter, altra ammissione di Conte, non era pronta ad un BVB schierato col 3-4-3. Il tecnico nerazzurro ed il suo staff avevano preparato la gara immaginando un avversario vestito col 4-2-3-1, al solito. E invece Favre ha “temuto la fase di costruzione” dell’Inter, passando ad uno schema più corto e più accorto.

Ma l’Inter, e questo è uno dei tanti step della crescita invocata dal suo tecnico, ha saputo reagire. Ci ha messo 15/20 minuti per capire cosa fare e come farlo, ma alla fine è arrivata al successo. Rischiando comunque pochissimo. La squadra ha capito bene come fronteggiare lo schema giallonero e ha preso le adeguate contromisure e il risultato è sotto gli occhi di tutti: grande prestazione, Borussia schiantato, 3 punti portati a casa e girone riaperto.