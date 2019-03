Inter, i giorni di Spalletti: emulare Allegri per ribaltare la situazione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una settimana per emulare Allegri e ritornare padrone del proprio destino. Esattamente come nel caso dell’approccio alla notte dello Stadium da parte del tecnico della Juventus, anche Luciano Spalletti si avvicina alla vigilia delle sue gare decisive con le sembianze di un professionista conscio di un destino lontano dalla sua attuale realtà professionale. L’allenatore dell’Inter è chiamato al suo personalissimo all-in in una tre giorni che esprimerà delle sentenze rilevanti rispetto alle decisioni che verranno prese in estate rispetto alla sua possibile conferma. La gara di Europa League contro l’Eintracht, anzitutto, dovrà mostrare un passo avanti caratteriale indispensabile da parte di una squadra che in più di una circostanza, non da ultima la gara di Champions pareggiata contro il Psv, si è liquefatta quando ha dovuto cercare di sopportare e superare le pressioni. Il derby di domenica, invece, dovrà mettere in luce uno spirito di appartenenza e di orgoglio che non può che essere parte integrante di un progetto credibile per una durata ad ampio raggio. Nonostante le condizioni e le difficoltà, se c’è un momento in cui il gruppo deve dimostrare la sua unione è questo. E Spalletti ha il compito di stringerlo attorno alla sua figura, per poter sperare di bissare il colpo di scena del dirimpettaio bianconero.