Inter, i giudizi (e i voti) su Stefano Sensi dopo il suo ritorno in campo a dicembre

Tra i migliori nella primissima parte di stagione, ancora alla ricerca della condizione migliore adesso. Nel mezzo, un lungo infortunio che l'ha bloccato nel momento migliore. Anche ieri sera a San Siro contro il Napoli, il centrocampista dell'Inter Stefano Sensi non ha fornito una prestazione positiva. Poco incisivo e decisivo in mezzo al campo, coi nerazzurri che hanno cambiato marcia nella mezz'ora finale di partita solo dopo l'ingresso di Christian Eriksen. Ma quali sono i giudizi alle prestazioni di Sensi dopo il suo ritorno in campo nelle quattro partite in cui è sceso in campo dal primo minuto? Ecco quelli di TMW

11 gennaio - Ritorno a San Siro discreto, senza quella sfrontatezza vista nelle prime gare della stagione. Un recupero importante. VOTO: 6.

19 gennaio - Testa alta e piede fino, sa giocare il pallone ma oggi pomeriggio con scarsa efficacia. Il Lecce piazza il muro, lui è troppo leggero per sfondarlo. VOTO: 5.5.

26 gennaio - Cresce col passare dei minuti dopo un primo tempo al piccolo trotto. Non gli togli la palla dai piedi e un paio di incursioni mettono paura ai cagliaritani. È il più vivace dell'Inter nel secondo tempo. VOTO: 6.

12 febbraio - Non ha ancora il ritmo gara nelle gambe e in certi frangenti lo si nota. La qualità è quella di sempre, idee e tempi di gioco torneranno col tempo. VOTO: 5.5.

Oltre a queste quattro prestazioni, Sensi in altre tre circostanze è sceso in campo a gara in corso. La prima partita, il 21 dicembre al 71esimo del match contro il Genoa. Poi 17 minuti nella gara di campionato vinta 3-1 contro il Napoli e, infine, 21 minuti nel match di Coppa Italia contro il Cagliari.