Inter, i colpi ufficiali: bombazo Godin. Barella-Sensi presente e futuro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La campagna acquisti della nuova Inter di Antonio Conte era iniziata con largo anticipo, con i dirigenti nerazzurri che in tempi non sospetti avevano chiuso per l'arrivo di Diego Godin. Col difensore uruguayano è arrivato anche il riscatto di Matteo Politano dal Sassuolo, mentre a centrocampo sono arrivati i colpacci Nicolò Barella, Stefano Sensi e Valentino Lazaro. Il tutto, ovviamente, in attesa della cessione di Icardi e Nainggolan e dell'arrivo di almeno due nuovi centravanti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, GODIN, De Vrij; LAZARO, BARELLA, SENSI, Brozovic, Perisic; Politano, Lautaro. All: CONTE (nuovo).