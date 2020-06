Inter, La Repubblica: un fondo finanzierà il Barcellona per pagare la clausola per Lautaro

Arrivano importanti novità sulla trattativa tra Barcellona e Inter per Lautaro Martinez riportate da La Repubblica. Secondo il quotidiano il Barça ha infatti trovato un fondo disponibile a finanziare l'acquisto del Toro pagando la clausola da 111 milioni di euro, in attesa poi di alcune cessioni per sistemare il bilancio. Nei giorni scorsi il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha infatti chiuso alla possibilità di accettare contropartite tecniche per l'argentino, ma adesso i catalani potrebbero aver risolto il problema.