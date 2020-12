Inter, i limiti di Conte e della sua creatura. Vincere lo scudetto diventa necessario

Per quanto si voglia difendere l'Inter e Antonio Conte, dopo l'eliminazione dalla Champions League con tanto di storico ultimo posto nel girone, non è facile farlo. Le attenuanti non mancano, ma il punto è che difficilmente in questo momento si troverebbe una squadra senza almeno un alibi valido. Le colpe, quelle pure, non mancano. Il girone non era semplice, ma neppure tanto impossibile come s'è voluto far passare. In ogni caso portare a casa un solo successo è davvero poca roba, non da Inter, non dopo i parecchi milioni spesi sul mercato negli ultimi anni. La storia di Eriksen, se possibile, è anche più stopposa, di quelle che proprio non le mandi giù neanche con lo zucchero. Gioca più degli altri, ha avuto tempo a sufficienza, forse sì se il tempo di una partita fosse di dieci minuti. Antonio Conte, che in Europa non riesce ancora a brillare come nei campionati e nei percorsi lunghi, ti ama o ti mette da parte. Vale anche per i grandi giocatori, non importano talento e qualità varie se non gli vai a genio per n motivi. Segno di incompletezza: non si discute il valore dell'ex cittì, ma forse così straordinario come s'è molte volte detto e sottolineato non è. L'unico modo per cambiare le prospettive (per l'Europa avrà altre chance in futuro) è quello lì e non si può sbagliare: vincere il campionato. Se è vero che a inizio stagione tutti o quasi erano concordi sulla competitività e profondità della rosa nerazzurra a tal punto da piazzarla davanti a tutte, è anche vero che senza coppe e post gigantesca delusione internazionale il titolo diventa necessario. Obbligatorio, perciò. Si attendono segnali importanti da qui a Natale. Cagliari, Napoli a San Siro, Spezia e Verona le avversarie contro le quali fare bottino pieno (quantomeno 10 punti).