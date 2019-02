Inter, i motivi che hanno portato il Bordeaux a sospendere Karamoh

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Momento molto complicato per Yann Karamoh. L'esterno offensivo classe '98, passato la scorsa estate dall'Inter a Bordeaux in prestito, è stato sospeso fino a mercoledì per motivi disciplinari. I dirigenti transalpini, scrive 'L'Equipe', hanno valutato come inaccettabile la prestazione fornita contro lo Strasburgo. In più, Yann è stato protagonista di un alterco con Patrick Colleter, vice-allenatore. Poi martedì l'episodio che ha fatto scatenare la sanzione: Karamoh è andato a Parigi per fare shopping, pubblicando la sua scappatella sui social network.