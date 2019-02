Fonte: fcinternews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ivan Rakitic è già stato vicino alla Serie A in due occasioni. La prima nel 2007, quando su di lui aveva messo gli occhi la Juventus. Poi toccò al Milan farci un pensierino, ma i rossoneri optarono per Van Bommel. Due occasioni mancate, e allora la terza potrebbe essere quella giusta. Come racconta la Gazzetta nello Sport, all'interno dell'inserto 'Fuorigioco', il talento croato vorrebbe tanto un'avventura in Italia e così l'Inter ha già incassato la sua disponibilità per programmare l'acquisto in estate.

Un ruolo fondamentale potrebbe recitarlo la moglie Raquel, innamorata di Milano e con il pallino della moda. "Mentre l'agente Canales lavora con profitto a incrementare i ricavi dagli sponsor (soprattutto i nuovi clienti cinesi), i Rakitic si guardano intorno, con un occhio particolare a Milano (nerazzurra) - si legge -. I compagni di nazionale lo accoglierebbero volentieri".