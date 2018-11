Inter, i numeri dopo 10 turni: statistiche da anti-Juve. Miglior difesa di A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Numeri da anti-Juve, o quasi. L'Inter viaggia agli stessi punti del Napoli in classifica, e anche le statistiche dicono che i nerazzurri possono essere un avversario da non sottovalutare in ottica scudetto. Se in Italia vince chi ha la miglior difesa, infatti, Spalletti potrebbe dirsi ben contento: l'Inter ha subito meno gol, sei, di chiunque altro in queste prime dieci gare di Serie A. Bene anche nel possesso palla (secondo posto), manca qualche gol per migliorare la differenza reti.

I numeri dell'Inter

Gol fatti (settima in Serie A): 16

Gol subiti (prima in Serie A): 6

Miglior marcatore (terzo in Serie A): Mauro Icardi 6 gol

Miglior assist-man Matias Vecino 3 assist

Chilometri percorsi (sesto in Serie A): 109.684

Numero di tiri (sesto in Serie A): 124

Parate (undicesima in Serie A): 30

Numero legni colpiti (sedicesima in Serie A): 2

Numero legni subiti (quindicesima in Serie A): 2

Percentuale possesso palla (seconda in Serie A): 55.7%

Precisione passaggi (sesta in Serie A): 85.7%

Disciplina (prima in Serie A): 17 cartellini gialli