© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto raccolto da FcInterNews, un'offerta dall'Oriente è pervenuta nelle ultime ore per Ivan Perisic. Sul piatto 25 milioni di euro per l'Inter, che ritiene bassa la proposta visto che il pagamento è oltretutto dilazionato in più anni, e triennale da 12 milioni netti a stagione per l'esterno offensivo. Una cifra allettante e importante, anche se Perisic al momento non appare intenzionato a sbarcare in estremo Oriente.