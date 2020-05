Inter, i piani futuri: nell’immediato e per il mercato

In attesa di avere le idee più chiare rispetto alle tempistiche ed alla possibilità effettiva della ripresa del campionato, in casa Inter Antonio Conte è già proiettato al futuro. Dall’altro quello che nell’immediato potrebbe potenzialmente riportare la squadra al lavoro a partire dalla giornata di domani, e dall’altro quello che riguarderà la costruzione della prossima stagione. Imprescindibile per entrambi i momenti sarà l’inserimento di Christian Eriksen all’interno dei dettami tattici nerazzurri. Il danese dovrà forzatamente rappresentare l’arma in più nelle mani del tecnico leccese sia alla ripresa delle ostilità per la stagione in corso, sia nel progetto ad ampio raggio che il club meneghino ha intenzione di costruire per il futuro. Cambiamenti tattici all’orizzonte, in attesa di comprendere le strategie che determineranno la prossima estate: a partire dalle cessioni ormai messe in preventivo come nel caso di Icardi e Perisic, proseguendo con quella possibile di João Mario fino ad arrivare al destino di Nainggolan che potrebbe essere inserito in operazioni di mercato che Marotta ed Ausilio costruiranno per arrivare agli obiettivi designati. Prioritario sarà il rafforzamento delle corsie esterne e del lotto di difensori a disposizione di Conte, sino al vero modo che in casa Inter dovrà essere sciolto nelle settimane a venire: il futuro di Lautaro Martinez. In questo caso, sarà imprescindibile una firma da parte del Toro, o sul rinnovo di contratto, o con un club diverso rispetto a quello milanese che pure non avrebbe la minima intenzione di privarsi di lui. In casa Inter c’è la convinzione di riuscire a programmare un futuro ad alto livello con la permanenza del numero 10.