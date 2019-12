Inter, piove sul bagnato per Conte: peggiora l'emergenza a centrocampo

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2019

Antonio Conte si presenta in conferenza stampa svuotato da qualsiasi energia dopo il terzo pareggio consecutivo e una settimana passata tra polemiche extracalcistiche e la necessità di inventarsi un nuovo centrocampo a causa delle troppe assenze. Come spesso accade, quando si è in emergenza, piove sul bagnato e con la squalifica di Brozovic e il rischio infortunio anche per Borja Valero, le possibilità per il tecnico interista adesso sono veramente contate.

MEDIANA DA INVENTARE - Davanti ai giornalisti, l'allenatore nerazzurro ha continuato a rispondere con un "vediamo" a chi gli chiedeva come avrebbe affrontato questa emergenza ancora più evidente, anche perché con ogni probabilità dovrà inventarsi qualcosa di nuovo pur di evitare di giocare con Agoumé, esordiente questa sera contro la Fiorentina, da titolare nella partita contro il Genoa. Nonostante la coerenza tattica del tecnico salentino, è possibile che debba mettere mano anche al suo classico 3-5-2, con l'obiettivo di tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e di tenere la testa della classifica prima di rifiatare nel corso della sosta invernale.