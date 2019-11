Inter, i prestiti possono fruttare 150 milioni. PSG-Icardi, riscatto vicino

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto sui tanti gioctori dell'Inter attualmente in prestito e sulla cifra che i nerazzurri potrebbero incassare in estate dai vari riscatti. La quantità più alta potrà garantirla chiaramente Mauro Icardi con i suoi 70 milioni pattuiti col PSG e per il quotidiano il riscatto da parte dei francesi appare molto più che verosimile. Discorso simile per Ivan Perisic e Joao Mario, con Bayern Monaco e Lokomotiv Mosca che sembrano intenzionati a pagare rispettivamente i 20 e i 18 milioni pattuiti. Quindi Radja Nainggolan: al Cagliari si sta rilanciando e non è da escludere una cessione a titolo definitivo a fine anno, magari ad una squadra estera disposta a spendere almeno 15 milioni di euro.