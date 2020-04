Inter, i prossimi rinnovi - Ausilio affianca Conte e la dirigenza almeno fino al 2022

L’Inter lo aveva già deciso dal momento dell’ingaggio di Antonio Conte. Il progetto triennale e quindi fino al 2022 affidato al nuovo tecnico in realtà era, dapprima verbalmente e successivamente pure per iscritto, esteso a tutto lo staff tecnico e dirigenziale incluso Piero Ausilio e Dario Baccin che nella vecchia sede di Corso Emanuele c’erano già. Nello specifico, il responsabile dell’area tecnica nerazzurra qui c’è nato e cresciuto. Nessuno, si può dire, conosce i temi economico-finanziari e gli aspetti commerciali legati al mondo interista più di lui. Ausilio è stato maestro, equilibratore, livellatore in periodi di magra, sotto il rigidissimo regime del settlement agreement.

Nel ripianamento dei conti del club di Suning, nelle plusvalenze necessarie per fare “zero a zero” sul bilancio, nelle cessioni virtuose di giugno, nelle corse contro il tempo prima del gong, c’è stato e continuerà a esserci lui. Professionista che, seppur in molti continuino a non riconoscerne la figura essenziale che è, ha lavorato spesso nel buio evitando la disfatta a cui l’Inter ha più volte rischiato di andare incontro. Perciò a un elemento bravo e pure portatore sano di interismo, aspetto non banale quando c’è da sedersi attorno a un tavolo con agenti e dirigenti dei club europei, appare naturale la conferma (almeno) per altre due stagioni. E con lui pure il vice ds Baccin. Essenziale, di fondamentale importanza.