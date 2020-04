Inter, i prossimi rinnovi - Bastoni potenziale campione. Ok al prolungamento

Non sei uno qualunque se all’età di 21 anni e in estate la tua permanenza all’Inter era tutt’altro che dubbia, a un certo punto, un allenatore che di nome fa Antonio e di cognome Conte, mette in panchina un mostro sacro come Diego Godin e sceglie te. Juventus, Napoli, Atalanta e, non fosse stato per la squalifica, pure il Milan. Avversarie toste che Alessandro Bastoni non si aspettava di giocare da titolare. Così come Conte, la dirigenza e i tifosi non si aspettavano di godersi cotanto talento e personalità. Nello specifico, ad Antonio che per gli italiani ha una considerazione molto particolare, non pareva vero di assistere a prestazioni così impetuose per un giovane centrale, per giunta mancino.

Non si può non sfruttare il momento perfetto che potrebbe, nei prossimi mesi, dare vita a un potenziale fuoriclasse della difesa (ner)azzurra. Bastoni, il cui gol a Lecce ha evitato una sconfitta che mancava dal derby d’Italia d’andata, piace a molti club in Europa. A bilancio risulta che l’Inter lo ha pagato 31 milioni di euro, adesso ne vale almeno 20 di più. Siccome il City di Guardiola sembra intenzionato a corteggiarlo in maniera più che decisa, in Viale della Liberazione hanno già perfezionato le scritture per un rinnovo fino al 2024 a 1,5 milioni di stipendio (con i bonus). Giusto per lanciare un segnale forte all’intero continente. A meno di cifre illogiche, Alessandro resterà all’Inter per vestire i panni di uno dei protagonisti della linea difensiva nerazzurra.