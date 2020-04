Inter, i prossimi rinnovi - D’Ambrosio porta equilibrio e duttilità. Avanti fino al 2023

In fondo mai Danilo D’Ambrosio si è sentito lontano dall’Inter. Perché la qualità (che pure c’è) serve ad alzare il livello, ma senza cuore, attaccamento e lavoro di e per la squadra non si va da nessuna parte. Ecco perché l’ala di Caivano, alla sesta stagione in nerazzurro, è pronto per rinnovare ancora il suo contratto - attualmente a scadenza 2021 - che lo legherà all’Inter per altre due stagioni. Al di là dei due infortuni stagionali, frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro a ottobre e risentimento muscolare al retto femorale della gamba destra a inizio anno, Danilo c’è sempre stato: assoluta professionalità, spiccata serietà e fondamentale duttilità, fanno di lui uno dei pupilli del nuovo corso di Antonio Conte. Il gol decisivo per la vittoria interna sulla Lazio di fine settembre, dimostra quanto ancora può essere importante per la squadra. A maggior ragione quando in panchina c’è un tecnico che nutre fortissima stima per il giocatore e le sue qualità che sposano appieno l’idea di calcio proposta: D’Ambrosio è determinante da centrale, così come da terzino basso quando c’è la necessità di allungare la difesa a quattro e, in più, se l’avversario impone la presenza di tre centrali di ruolo, ecco che il 31enne ex Torino si trasforma in un’ala a tutta fascia in grado si garantire equilibrio nel sistema di gioco. Non c’è dubbio che l’ad Marotta e il ds Ausilio vogliano continuare il percorso con D’Ambrosio. Averceli calciatori così in squadra, quelli che in un contesto di pressione e sacrificio rispondono, sempre, presente.