Inter, i prossimi rinnovi - de Vrij dirà sì all’imminente rinnovo per altri due anni

Non si capisce perché Ronald Koeman in panchina uno come Stefan de Vrij. Un robot, un muro, una certezza come poche ce ne sono nelle difese d’Europa. Sarà che la concorrenza porta i nomi di Virgil van Dijk e Matthijs de Ligt, nondimeno con un difensore come l’ex Lazio piuttosto si gioca a tre. Interrogativi a parte, de Vrij era un incubo per gli attaccanti già ai tempi di Roma, all’età di 28 anni e con la maglia dell’Inter addosso è anche qualcosa di più. Luciano Spalletti lo ha definito, affinato gli ultimi contorni di un perimetro celestiale, certe volte quasi impossibile da spiegare. Antonio Conte lo ha imbottito di ulteriori trucchi che fanno di Stefan un dominatore assoluto, uno a cui non rinunci mai se non per ragioni estreme.

Con Skriniar al suo fianco possono diventare la miglior difesa d’Europa. Al momento ci si accontenta d’essere una delle migliori del Continente. Per questo e per molti altri motivi tanto cari alla società nerazzurra (professionalità eccelsa, abilità uniche di costruzione, ossessione per il miglioramento), l’olandese prelevato nel maggio del 2018 da free agent firmando un contratto quinquennale da quasi 4 milioni di euro a stagione, a fine anno prorogherà ulteriormente il suo legame con il club di Suning. Sul piatto c’è una proposta da 4,5-5 milioni di parte fissa, più bonus variabili non ancora del tutto definiti, fino al 2025. In realtà c’erano pochissimi dubbi sulla scelta da parte della dirigenza interista di voler continuare insieme questo produttivo matrimonio. Nato per caso e ora più solido che mai.