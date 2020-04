Inter, i prossimi rinnovi - Esposito a luglio firma fino al 2025. Poi via in prestito

In attesa della maggiore età, è tutto pronto per il rinnovo di Sebastiano Esposito. L’Inter già prima di questa annata rivelatoria era convinta di bloccare il suo gioiellino. Ora c’è invece anche una certa fretta nell’annunciare il prolungamento fino al 2025, dopo quello registrato in estate fino al 2022. Il massimo consentito, laddove potesse l’Inter lo tratterrebbe a vita. Perché non ci sono dubbi sulle immense qualità di Sebastiano, messe in bella mostra grazie alla spinta (e alle necessità) di Antonio Conte. Lukaku contro il Genoa gli ha pure regalato la prima gioia dal dischetto in Serie A. Detto che neppure l’anno prossimo Esposito potrà addirittura puntare a un ruolo ancora più corposo, la scelta della dirigenza nerazzurra cadrà verosimilmente in un prestito in Italia. Alla finestra almeno quattro club sono pronti a prenderlo anche solo per un anno. E l’Inter, giacché in Italia ha messo nel mirino diversi nuovi potenziali colpi, potrebbe usare Esposito come ulteriore pedina per fare centro. Sul futuro però non c’è neanche troppo da prevedere: il baby centravanti campano è destinato a guidare presto l’attacco nerazzurro.