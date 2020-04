Inter, i prossimi rinnovi - Handanovic vale un decennio di storia nerazzurra

Dai 28 anni ai 38. Dal 2012, al 2022. Una pagina intera di storia che però solo da poco è entrata nel vivo. Chi lo avrebbe mai detto che quel bravo portiere sloveno proveniente dall’Udinese, sarebbe diventato il guardiano dell’Inter addirittura per un decennio intero, successori a parte che la società sta tuttora vagliando tra Musso e Radu. Perché questa sembra essere la direzione, l’intento, la strada ormai tracciata dal club di Viale della Liberazione: allungare ulteriormente il contratto di Samir Handanovic per un’ulteriore stagione. Dopo l’ultima firma che pareva essere quella definitiva di tre anni fa, quando il prolungamento fu quadriennale e grazie al quale Samir riuscirà a guadagnarsi il primo accesso in carriera in Champions League, il nuovo rinnovo è praticamente pronto per essere divulgato. Semplicemente spostato causa stop per il Covid-19, ma già definito a inizio stagione e mai ufficializzato per diktat di Antonio Conte: procedere con i rinnovi di chi si vuole, ma gli annunci solo a fine stagione. Così è stato, il para rigori di Ljubljana vestirà la maglia dell’Inter fino all’anno del prossimo Mondiale, con uno stipendio invariato di 3,5 milioni di euro che a Milano percepisce ormai da tre anni. E pensare che nel 2016, in scadenza di contratto, quando a gestirlo era Federico Pastorello, stava pensando di lasciare per la Roma e ad Appiano già si facevano i nomi di Perin e Reina...