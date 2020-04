Inter, i prossimi rinnovi - Lautaro rassicurato su cifre. Idea permanenza, per ora

Se non sarà Barcellona, Lautaro Martinez firmerà il rinnovo del contratto con l’Inter, attualmente in scadenza nel 2023. L’interesse (datato) del club catalano, certamente molto gradito al Toro, mette in condizione il suo entourage di pensare serenamente che in qualunque modo terminerà questa telenovela, per l’argentino andrà bene. Che tuttavia, va detto ancora una volta, non sta pensando di andare via da Milano. Non adesso, almeno. Perché se il Barcellona è nel suo destino, così come condividere il club oltre che la Nazionale con Leo Messi è nel suo destino, il prossimo futuro il diez lo vede ancora in nerazzurro.

Perciò serve a poco la mega offerta messa sul piatto dai blaugrana di 45 milioni di euro da incassare in cinque stagioni, incluso bonus e diritti di immagine. Alberto “Beto” Yaqué, rappresentante dell’argentino che in stagione ha trovato la rete 16 volte, a gennaio da Viale della Liberazione se n’era andato a mani vuote. Parole confortanti, garanzie future, ma nessuna bozza di rinnovo del contratto. Il cui oggetto è venuto fuori solo più tardi: 4 milioni più bonus, premi e diritti d’immagine, offerti dal club di Suning previa estensione del contratto fino al 2024. Interessante, prima che dalla Spagna iniziassero a circolare cifre da capogiro.

Lautaro ad oggi può contare su un contratto flessibile, “a salire” come si dice in gergo di mercato, imperniato su bonus e Image Rights che farebbero lievitare i 3 milioni odierni a quasi 4 nell’ultima stagione 2022/23. Non pochissimi, come potrebbe sembrare dalla base più che superata di 1,5 milioni. Lontani, quello sì, dalla proposta di Bartomeu. Martinez è stato già rassicurato che, dovesse rimanere, l’Inter avanzerebbe una nuova offerta di alto livello con un prolungamento fino al 2025. Niente percentuali, ma è la soluzione più probabile per l’immediato futuro della punta di Bahia Blanca. A meno che un accordo con il Barca non si possa trovare sì in estate, ma con effetti (e trasferimento) spostati al 2021.