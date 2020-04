Inter, i prossimi rinnovi - Young, rinnovo e ruolo centrale nella prossima stagione

Scontato. Ashley Young quello che c’era da dimostrare, lo ha dimostrato. Preso a gennaio, in scadenza di contratto con lo United, per circa 2 milioni bonus inclusi e inizialmente per sei mesi, l’ala inglese rinnoverà il suo accordo con l’Inter a fine stagione, spostando la data di scadenza fino all’estate del 2021. Ashley guadagnerà circa 3 milioni e godrà della titolarità se queste sono le sue prestazioni. In campo subito contro il Cagliari e mai più fuori nemmeno per un minuto, almeno per ciò che riguarda la Serie A, con tanto di assist al miele per Lautaro nella sfida ai rossoblù e primo centro (seppure inutile) a Roma contro la Lazio. In Europa Antonio Conte ha mandato in campo l’Inter B, nel match di Coppa Italia perso a San Siro contro il Napoli, invece, ha preferito Biraghi all’ex capitano dei Red Evil. Nondimeno la centralità nella prossima stagione di Young non è mai stata in discussione. Magari con una alternativa di livello che poi è uno dei veri obiettivi del club nerazzurro nella prossima finestra di calciomercato.