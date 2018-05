Inter, i quattro assi di Spalletti per la Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Analizzando la gara fra Lazio e Inter, La Gazzetta dello Sport evidenzia quattro giocatori simbolo dei nerazzurri che domani dovranno trascinare più di altri la squadra. Il primo è Miranda, l’unico in rosa con un palmares personale di un certo peso: ai tempi dell’Atletico Madrid ha vinto una Liga (contro Real e Barça stellari), un’Europa League e una Supercoppa europea; ha poi disputato una finale di Champions, arrivando a pochi secondi dal trionfo. Un Generale in piena regola insomma, oltretutto colonna di una Seleçao favoritissima in Russia.Il secondo è Cancelo, che ha dal canto suo la spavalderia e la spensieratezza di chi non è ancora stato «contaminato» dal campionato più tattico e psicologicamente complicato del mondo, e domani sera metterà sul prato tanta rabbia: è infatti rimasto fuori dai 23 che difenderanno la bandiera del Portogallo al Mondiale. Da metà campo in avanti toccherà invece a Rafael Alcantara dare sicurezza e dettare le strategie: Inter quindi in una botte di ferro, Rafinha ha infatti passato la sua vita calcistica ad allenarsi e a palleggiare con Messi, Neymar, Iniesta e Suarez, difficile che qualcosa possa impressionarlo all’Olimpico. Infine il tiratore scelto, il killer di Rosario, Mauro Icardi: quasi fuori dal Mondiale, motivazioni comunque alle stelle. Deve farsi perdonare qualche colpo a salve, parte però da numeri impressionanti (già 109 gol in serie A, 28 in questo campionato) e da una certezza: con le grandi spesso si esalta.