Inter, i rapporti con Raiola aprono nuovi scenari: idea Moise Kean per l'attacco

L'Inter sta pensando a come ricostruire l'attacco sia nel caso in cui Lautaro dovesse restare sia nel caso in cui dovesse partire. Oltre a due punte di livello e di esperienza (Mertens in cima alla lista delle preferenze se dovesse partire il Toro argentino), si pensa anche all'inserimento in rosa di una punta giovane e duttile. In questo senso l'idea è quella di puntare al ritorno in Italia di Moise Kean, che non è riuscito ad ambientarsi all'Everton. Il giocatore ex Juventus è assistito da Raiola, procuratore che recentemente ha riaperto i canali proprio con i nerazzurri e che potrebbe dunque favorire questa operazione. A riportarlo è Tuttosport.