Inter, i rinnovi: Icardi vuole accelerare, Skriniar è in attesa

© foto di PHOTOVIEWS

Icardi da blindare, Skriniar idem. Sono queste le prime missioni da portare a termine per il nuovo corso dirigenziale nerazzurro, un viatico già instradato dal lavoro certosino di Piero Ausilio e che deve trovare l’accelerazione definitiva dopo l’approdo di Beppe Marotta come nuovo punto di riferimento delle strategie di Suning. Il falso allarme lanciato da Wanda Nara ha avuto il duplice scopo di tenere altissima la soglia dell’attenzione sul nuovo accordo commerciale del marito, ma anche quello di cercare di velocizzare le operazioni con la dirigenza interista, specie in un momento storico nel quale la popolarità di Icardi con la tifoseria è ai massimi storici, e visti i risultati altalenanti serve un totem con il quale potersi identificare. A questo proposito è inevitabile che il passo successivo sia quello di arrivare a soddisfare le richieste dell’altro vero fuoriclasse sul quale costruire le forte future dei milanesi, ovvero Milan Skriniar. Lo slovacco è corteggiato, al pari del suo capitano, dai top club di mezza Europa, pronti a svenarsi per poter contare sulla qualità di uno dei centrali difensivi più performanti del globo. Nonostante le discussioni siano ancora ad una fase embrionale, è inevitabile che il discorso sia destinato a subire un cambio di marcia potenzialmente decisivo nelle prossime settimane. Il tempo delle attese è agli sgoccioli, in casa Inter serve programmare nel concreto il futuro prossimo ed anteriore. Con due solide basi da non mettere in discussione.