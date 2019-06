Inter, RSI: a un passo l'arrivo di Xhaka dall'Arsenal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Importante novità dalla Svizzera sul mercato dell'Inter: Granit Xhaka dell'Arsenal sarebbe vicino alla formazione nerazzurra. Antonio Conte avrebbe dato il placet per l'arrivo del giocatore dai Gunners, lo stesso Xhaka non ha smentito l'ipotesi ora impegnato nel ritiro della nazionale rossocrociata in vista della gara contro il Portogallo di Nations League.