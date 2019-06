Fonte: Sportitalia

Ennesima notte di summit per la nuova Inter di Conte. Una squadra ad immagine e somiglianza del suo nuovo allenatore, e che potrà contare su Antonio Pintus come preparatore atletico, confermando le indiscrezioni di qualche settimana fa che lo riguardavano. Sistemate le uscite sarà tempo di accelerare per Barella, per il quale le sirene rossonere somigliano più a un invito alla velocità da parte del Cagliari che a un vero pericolo un agguato per una trattativa che è già stata impostata da tempo ed alla quale soltanto l’Inter potrebbe scientemente decidere di rinunciare. Affrontato il caso Icardi, con tutte le conseguenze del caso, ci sarà da verificare l’effettiva opportunità di andare con forza su Lukaku. Secondo quanto ci risulta, l’attaccante belga sarebbe assolutamente entusiasta dell’opzione nerazzura, e farà il possibile per favorire la sua uscita da Old Trafford. Una partita a scacchi che l’attaccante ha già deciso di iniziare a giocare.