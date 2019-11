© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter, con i soldi ricavati da Gabigol, cercherà di rinforzare la propria rosa. Il primo rinforzo sarà, con ogni probabilità, Matteo Darmian: c'è un gentleman's agreement, come spiega Tuttosport, con il Parma per liberare il terzino. Poi ci sarebbe la questione Arturo Vidal, anche se in questo momento la situazione è intricata: il Barça preferirebbe liberarsi di Rakitic.