Inter spremuta? Ecco i più utilizzati: 7 calciatori con più di 1000 minuti

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

"Giocano sempre gli stessi". E' l'accusa nei confronti della società lanciata nella serata di ieri di Antonio Conte. Per l'allenatore dell'Inter, la rosa a disposizione è troppo corta per far si che la squadra possa essere competitiva su tutti i fronti. "Ho grande rispetto per i giocatori, avremmo dovuto essere nelle condizioni di fare delle rotazioni e poter gestire meglio questi blocchi di 7 partite - ha detto Conte -. Per provare ad essere competitivo, fare bella figura, bisogna essere attrezzati numericamente per fare competizioni importanti.

Ma chi sono i giocatori più utilizzati? Dati transfermarkt alla mano, sette i calciatori che hanno giocato più di mille minuti e cinque i giocatori che sono scesi in campo in tutte le quindici gare fin qui disputate.

1) Samir Handanovic - 1350 minuti giocati (15 partite)

2) Milan Skriniar - 1350 minuti (15 partite)

3) Marcelo Brozovic - 1331 minuti (15 partite)

4) Romelu Lukaku - 1123 minuti (14 partite)

5) Stefan De Vrij - 1104 minuti (13 partite)

6) Lautaro Martinez - 1069 minuti (15 partite)

7) Nicolò Barella - 1025 minuti (15 partite)