Inter spremuta? Napoli e Liverpool non sorridono: tanti sopra i 1000'

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

"Giocano sempre gli stessi" . È l'accusa nei confronti della società lanciata nella serata di ieri di Antonio Conte. Per l'allenatore dell'Inter, la rosa a disposizione è troppo corta per far sì che la squadra possa essere competitiva su tutti i fronti. Un problema, però, che non attanaglia solo i nerazzurri; dati alla mano, anche il Napoli (che ha giocato lo stesso numero di partite dell'Inter) ha spremuto abbastanza i suoi calciatori più importanti, mentre tra le big europee è il Liverpool la formazione che ha giocato di più: sono ben 19 le partite ufficiali disputate finora dai ragazzi di Klopp e sei gli elementi ad essere stati impiegati per più di 1300 minuti, tutti di movimento.

Vediamo, nel dettaglio, chi sono i calciatori che hanno giocato di più nelle rose di Napoli e Liverpool (dati transfermarkt).

Napoli

Giovanni Di Lorenzo: 15 convocazioni, 14 presenze, 1260' giocati

Fabian Ruiz: 15 convocazioni, 14 presenze, 1206' giocati

Kalidou Koulibaly: 13 convocazioni, 13 presenze, 1122' giocati

Piotr Zielinski: 15 convocazioni, 14 presenze, 1117' giocati

José Callejon: 15 convocazioni, 15 presenze, 1103' giocati

Alex Meret: 15 convocazioni, 12 presenze, 1080' giocati

Dries Mertens: 15 convocazioni, 14 presenze, 977' giocati

Lorenzo Insigne: 14 convocazioni, 13 presenze, 901' giocati

Liverpool

Virgil van Dijk: 17 convocazioni, 17 presenze, 1560' giocati

Andrew Robertson: 17 convocazioni, 17 presenze, 1429' giocati

Mohamed Salah: 16 convocazioni, 16 presenze, 1429' giocati

Fabinho: 17 convocazioni, 16 presenze, 1373' giocati

Trent Alexander-Arnold: 16 convocazioni, 16 presenze, 1357' giocati

Roberto Firmino: 17 convocazioni, 17 presenze, 1339' giocati

Sadio Mané: 16 convocazioni, 16 presenze, 1267' giocati

Georginio Wijnaldum: 17 convocazioni, 17 presenze, 1245' giocati

Jordan Henderson: 16 convocazioni, 14 presenze, 1011' giocati