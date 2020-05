Inter, i test prima dell'imminente ripresa a ranghi completi. Anche gli stranieri possono allenarsi

Il Corriere dello Sport analizza la situazione dell’Inter in vista della ripresa degli allenamenti a livello individuale. In queste ore giocatori e staff effettueranno i test medici e i tamponi, quindi da domani o da giovedì via libera agli allenamenti individuali all’interno della Pinetina. Saranno accessibili i 4 campi, ma non spogliatoi e spazi comuni. I giocatotori di Antonio Conte saranno convocati a piccoli gruppi, da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti. Oltre ai calciatori, durante le varie sedute, ci saranno un dottore, un preparatore atletico e probabilmente un fisioterapista.

Come stanno e dove sono i giocatori - Tutti a disposizione di Antonio Conte, che comunque difficilmente seguirà queste prime sedute in loco. I giocatori stranieri sono già rientrati a Milano da tempo e così Lukaku, Brozovic, Handanovic, Godin, Eriksen, Moses e Young hanno già completato il loro periodo di quarantena. Non ancora Sanchez, che però da giovedì potrà lasciare la propria abitazione e allenarsi al Suning Training Center.