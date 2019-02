Inter, i tifosi stanno col club. Cori per il neo capitano Handanovic

Fonte: dall'inviato all'Allianz Stadion, Vienna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un particolare di non poco conto. Perché l’eco della scelta da parte dell’Inter di togliere la fascia da capitano a Mauro Icardi per affidarla a Samir Handanovic è risuonato in lungo e in largo, anche fra i tifosi. Che stasera, a margine del successo della squadra contro il Rapid Vienna, si sono espressi in modo piuttosto netto: “C’è solo un capitano…”, il coro che hanno intonato i circa 2000 sostenitori nerazzurri verso Samir Handanovic. Lasciando intendere da che parte stanno nel ‘duello’ fra società e Icardi. E il neo capitano, da parte sua, ha fatto proprio il ruolo: “I cori fanno piacere, ma conta l’Inter e la vittoria della squadra”, ha tagliato corto alle tv nel post gara.