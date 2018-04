Inter, i tre nomi della qualità

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La qualità tanto discussa e decantata come unico riscontro possibile. La strada dell’Inter per cercare di rimontare posizioni utili per la qualificazione alla prossima Champions League passa attraverso i piedi buoni e la tecnica di interpreti che si sono rivelati indispensabili nel momento positivo delle ultime settimane, e che si sono dimostrati imprescindibili nel momento in cui Spalletti ha deciso di farne a meno.

Il riferimento esplicito è a Rafinha: la sua esclusione a Torino nell’ultima sconfitta ha dimostrato quanto le caratteristiche dell’ex Barcellona rappresentino una alternativa di vitale importanza per la manovra nerazzurra, specie in considerazione della scarsa vena di quel Borja Valero lontano parente del centrocampista magari non brillante ma certamente ordinato che a inizio stagione era spesso stato tra i punti di forza della squadra milanese. Rafinha dunque, e Cancelo. Sì, perché la classe del portoghese, concede a Spalletti di avere a disposizione caratteristiche di assoluta imprevedibilità ad una manovra che troppo spesso ne ha difettato, spostando di fatto il baricentro delle azioni nerazzurre sulla sua corsia di riferimento. Infine, sarà necessario ritrovare la continuità di rendimento di Ivan Perisic: la scarsa vena del croato sottoporta, accantonata solo momentaneamente nelle ultime settimane, si è ripresentata in tutta la sua evidenza proprio contro i granata. In attesa di Icardi, all’Inter servono maledettamente anche i suoi gol.