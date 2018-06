Inter-Icardi, è pronto il rinnovo fino al 2023: le cifre del nuovo accordo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul futuro di Mauro Icardi da La Gazzetta dello Sport. Nei giorni scorsi c’è infatti stata una telefonata con gli agenti del 25enne attaccante argentino dell'Inter. Ed è stata fissata un’agenda di massima per arrivare a rinnovo e adeguamento del contratto senza particolari intoppi. Magari anche prima di metà luglio, quando verrà meno la possibilità per un club estero di agganciare Maurito attraverso la clausola da 110 milioni di euro. Suning dovrebbe mettere sul piatto un accordo fino a giugno 2023 con ingaggio da 6,3 milioni di fisso a stagione, più bonus piuttosto semplici: in linea di massima, Maurito arriverà a guadagnare abbastanza comodamente 7,5-8 milioni all’anno. La prima richiesta di Wanda Nara si aggirerebbe intorno ai 9 milioni a stagione, ma sembrano buoni i margini per raggiungere l’accordo in tempi accettabili. E - infine - si dovrà poi discutere anche della clausola: l’Inter potrebbe chiedere di toglierla definitivamente, o almeno di alzarla sensibilmente, intorno ai 150 milioni di euro.