© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Marotta, Luciano Spalletti e Mauro Icardi si confronteranno oggi ad Appiano Gentile: per capire come gestire l'immediato futuro, dopo il cambio di fascia e il rifiuto della convocazione da parte del centravanti. Che ieri ha deciso di curarsi un ginocchio presunto infortunato: l'Inter vuole vederci chiaro, ma anche mandare segnali distensivi, evidenzia la Gazzetta dello Sport. In questo senso va la decisione di non multare il giocatore per la mancata partenza per Vienna.