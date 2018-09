Inter, Icardi a secco nelle prime tre: non accadeva dal 2012/13

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per la prima volta da gennaio 2016 Mauro Icardi gioca una partita di Serie A subentrando dalla panchina. Lo ricorda il sito ufficiale nerazzurro: "Era dalla sua prima stagione in Serie A (2012/13 con la Sampdoria) che Icardi non restava senza gol in tutte le prime tre presenze stagionali di campionato".