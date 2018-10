Inter, Icardi: "Abbiamo giocato meglio e meritato la vittoria"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mauro Icardi, capitano dell'Inter, ai microfoni di 'ESPN Argentina' ha commentato il successo in rimonta conquistato nella giornata di ieri ad Eindhoven contro il PSV: "Dobbiamo ripeterci. Abbiamo vinto pur essendo in svantaggio, non ho dubbi sul fatto che abbiamo giocato meglio e meritato la vittoria. Io cerco sempre di fare del mio meglio. Il Psv è una squadra molto pericolosa soprattutto quando lancia il pallone lungo in area. Nel finale sono rientrato per aiutare la difesa, ma è una cosa che di solito faccio".