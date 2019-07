© foto di Insidefoto/Image Sport

Dall'idea di rilanciarsi in nerazzurro con l'avvento di Antonio Conte al ruolo di separato in casa. Mauro Icardi si è trovato, nel giro di qualche settimana, ad affrontare questo capovolgimento di orizzonti che lo ha portato anche ad essere escluso dalla tournèe asiatica dell'Inter.

Condizione rivedibile - Non ci sono però solo gli screzi dovuti agli ultimi mesi della passata stagione alla base di questa rottura. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l'argentino nei test fisici fatti svolgere in Svizzera dallo staff dell'ex ct è risultato essere uno dei più in difficoltà dell'intera rosa, complici i due mesi ai box fra aprile e maggio e un'estate più indirizzata al relax che al recupero della condizione atletica.

Duello di mercato - Intanto sul fronte mercato Juve e Napoli continuano a monitorare la situazione, con i bianconeri che sono in vetta alle preferenze del giocatore anche per una questione logistica. La vita della sua numerosa famiglia è a Milano e un trasferimento a Torino permetterebbe a Wanda Nara e ai figli di rimanere tranquillamente nel capoluogo lombardo.