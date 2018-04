Inter, Icardi al 90': "Abbiamo rischiato, ora pensiamo alla Juventus"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, è intervenuto al termine del match vinto contro il ChievoVerona (1-2 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Vittoria pesantissima?

"Tutte le partite lo sono, non è mai facile vincere in Italia. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo regalato la speranza al Chievo. Abbiamo rischiato alla fine, peccato per questo. Ma nel complesso abbiamo giocato bene".

Serviva più lucidità?

"Sì, è giusto. Abbiamo rischiato molto. E non potevamo farlo. È normale che il mister si sia arrabbiato".

Obbligo di vincere contro la Juventus?

"Sappiamo le responsabilità che abbiamo. Giochiamo contro una grande, abbiamo dimostrato di poter giocare con chiunque. Andremo a fare questo, perché alla fine l’obiettivo è quello di andare in Champions League".

Quanti gol di Icardi servono per arrivare in Champions?

"Io sono contento. Se li faccio e non servono a niente non mi piace. Speriamo che l’Inter vinca e che arrivi all’obiettivo Champions".